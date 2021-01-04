Белоруссия в 2021 году намерена совершенствовать в рамках СНГ борьбу с терроризмом и экстремизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации.

Минск. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Минск намерен совершенствовать сотрудничество по борьбе с терроризмом и экстремизмом в СНГ. Это предусмотрено концепцией председательства республики в Содружестве в 2021 году, опубликованной на сайте белорусского МИД в четверг.

В области обороны и международной безопасности Белоруссия намерена "обеспечивать координацию усилий по дальнейшему совершенствованию сотрудничества государств-участников СНГ и органов СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной преступностью".

Кроме того, Минск планирует содействовать взаимодействию стран Содружества по обеспечению эффективного контроля в отношении миграционной ситуации.

Среди других целей - углубление мер доверия в военной сфере и совершенствование международно-правовой базы военного сотрудничества.

В МИД уточнили, что план мероприятий по реализации концепции председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году включает 100 пунктов, предусматривающих деятельность по самым различным направлениям.