Войти
Российская газета

В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию

657
0
0
Призывники на территории сборного пункта военного комиссариата на улице Введенского канала в городе Санкт-Петербурге
Призывники на территории сборного пункта военного комиссариата на улице Введенского канала в городе Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

31 декабря завершился осенний призыв на военную службу. За три прошедших месяца, по данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы, другие воинские формирования и органы направили 128 тысяч новобранцев. Это означает, что комиссариаты полностью выполнили Указ президента Российской Федерации от 30 сентября № 581.

В минобороны напомнили, что в этом году осенний призыв в армию проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. "С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки, - сообщили в министерстве. - При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед проводилось изучение призывников и доводилась информация о датах явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах".

Призывные комиссии, как и положено, начали работать с 1 октября. Но это было сделано с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. "С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019", - отметили в Минобороны РФ.

С 20 октября шла отправка призывников со сборных пунктов субъектов РФ в соединения и воинские части. Всех новобранцев протестировали на наличие вирусной инфекции. Призывников обеспечили повседневной формой одежды. У направленных в ВМФ она черного цвета, в ВКС и ВДВ - синего. У остальных видов и родов войск - защитного цвета. Новобранцев снабдили банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами. В личный комплект военнослужащего входил антисептик для рук.

"Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок, были исключены происшествия и случаи проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части.

Для перевозки новобранцев к местам службы задействовали более 30 воинских эшелонов. Также было выполнено свыше полусотни рейсов самолетов военной авиации, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и использовано свыше 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Кроме того, военные подключили к решению данной задачи автомобильный транспорт воинских частей.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В Минобороны уточнили, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 400 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты распределили свыше 200 призывников (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек).

"Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", - напомнили в ведомстве.

Как и во время предыдущих призывов, нынешней осенью и зимой была организована работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота. Туда поступило около 2,5 тысячи звонков. Главным образом призывников и их близких интересовали вопросы, связанные с призыва в армию в условиях распространения коронавирусной инфекции.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Научная рота
СФ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
28.06.2018
В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
01.06.2017
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
01.06.2017
Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"