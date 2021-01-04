АПЛ "Казань" передадут ВМФ в первом квартале 2021 года

В последний день уходящего года назвали новый срок передачи флоту атомной подлодки "Казань", которая завершила назначенные ей испытания и готовилась поднять Военно-морской флаг 30 декабря 2020-го. Теперь это намереваются сделать в первом квартале года наступающего.

"Лодка завершила цикл испытаний и готова к передаче флоту. В первом квартале 2021 года на ней будет поднят Андреевский флаг", - цитирует РИА Новости слова информированного собеседника в военно-промышленном комплексе. Фамилия и должность собеседника, как это часто бывает, не называются, но сказанное похоже на правду.

Косвенным подтверждением этой информации стали сегодня слова генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко в новогоднем поздравлении трудовому коллективу верфи и ее партнерам. В уходящем году, по словам гендиректора, северодвинские корабелы "провели испытания АПЛ "Казань", вывели на новый этап ремонт корабля "Адмирал Нахимов".

А в наступающем году - новые интересные задачи, цитирую: "Севмаш" должен передать флоту атомную подводную лодку "Казань", продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера".

Посвященные в ситуацию эксперты и собеседники "РГ" связывают очередной перенос сроков приема АПЛ "Казань" в боевой состав ВМФ России с ведущимися сейчас испытаниями гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой должны быть вооружены многоцелевые подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".

АПЛ "Казань" - головная в этой серии модернизированных "Ясеней", а значит должна все новое испытать, опробовать на себе. Но в момент ее проектирования и закладки на стапеле о гиперзвуковом "Цирконе" речи не было. Ее главным оружием, по начальному проекту, должны были стать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Такие системы, уже принятые на вооружение ВМФ, экипаж "Казани" под командованием капитана I ранга Александра Бекетова этим летом и осенью успешно испытал практическими пусками.

А с "Цирконом" коллизия сложнее. Должен ли новой корабль, еще не принятый в боевой состав, а проходящий государственные испытания, производить испытательный пуск (причем впервые - из-под воды) еще не принятой на вооружение принципиально новой гиперзвуковой ракеты? В санкт-петербургском МБМ "Малахит", где спроектированы "Казань" и другие корабли этой серии, такой "вопрос ребром" публично не комментируют.

На "Севмаше", где "Казань" построена, где уже спущен на воду следующий на ней "Новосибирск" и строятся еще четыре "Ясеня-М", считают вопрос правомерным. В том смысле, что шестой и седьмой корабли этой серии уже в момент их закладки были "заточены" под гиперзвуковое оружие, о чем гендиректор "Севмаша" заявил публично перед телекамерами. "Казань", если следовать этой логике, надо бы сначала принять в боевой состав - с тем оружием, что заложено по проекту. И лишь потом, на боеготовом корабле, проводить испытательные пуски гиперзвуковых ракет.

А по-хорошему, пробные старты гиперзвукового "Циркона" из-под воды следовало бы отработать на погружаемом стенде. Или, как это было с МБР "Булава", на специально оборудованной для этих целей подводной лодке - проверенной и с запасом надежности на случай аварии или нештатной ситуации при таком испытательном пуске.

Подводники со стажем и не менее опытные кораблестроители праве надеяться, что эти резоны будут услышаны "наверху" - в руководстве Военно-промышленной комиссии, Главном штабе ВМФ и заказывающем управлении Минобороны России. А в экипаже Александра Бекетова загадывают "под елочку", что скоро приведут "Казань" в Гаджиево, а День моряка-подводника, если сложится, будут встречать уже в месте постоянного базирования.

Александр Емельяненков