Цель не достигнута: на пути F-35 стал коронавирус

Пандемия помешала Lockheed Martin выполнить показатели по поставкам F-35 в 2020 году

В 2020 году компания Lockheed Martin поставила 123 истребителя 5-го поколения F-35 вооруженным силам США и иностранным заказчикам. При этом первоначальная цель - 141 самолет в год не была достигнута из-за пандемии коронавируса. Однако даже несмотря на эти трудности американский ОПК все еще значительно превосходит своих российских конкурентов.

Пандемия COVID-19 оказалась серьезным вызовом для основной производственной линии Lockheed по сборке истребителей 5-го поколения F-35 в Форт-Уорте (штат Техас), а также для предприятий кооперации по всему миру. Еще в апреле этого года руководители Lockheed забили тревогу по поводу возможных сбоев в цепях поставки комплектующих, которые угрожали замедлить производство истребителей F-35.

В мае компания объявила, что будет произведено на 18-24 самолетов меньше, чем ранее прогнозируемая цифра в 141 F-35, поставка которых была запланирована на 2020 год. К осени Lockheed Martin установила новый план поставок в 121 боевую машину.

«Предприятия из состава кооперации соисполнителей по производству F-35 быстро отреагировали на вызовы пандемии COVID-19, чтобы и дальше обеспечивать непревзойденные боевые возможности, которые F-35 привносит в войну в воздухе», - заявил исполняющий обязанности вице-президента компании Lockheed Martin по программе F- 35 Билл Бразертон.

«Достижение этой вехи на фоне глобальной пандемии является свидетельством упорного труда и самоотверженности нашей команды и ее приверженности выполнения ранее взятых на себя обязательств по продажам истребителей», - добавил он.

123-й самолет - вариант F-35A был построен на заводе окончательной сборки и проверки в Камери (Италия) и поставлен итальянским ВВС на прошлой неделе.

За этот год корпорация Lockheed Martin поставила 74 истребителя F-35 вооруженным силам США, 31 самолет - иностранным партнерам по программе F-35, которые помогли покрыть расходы на разработку программы, и 18 самолетов - иностранным заказчикам по линии FMS (Foreign Military Sales).

Однако компании необходимо было предпринять шаги для смягчения воздействия пандемии коронавируса на ее производственные линии и поставщиков комплектующих, например, ускорить выплаты малым предприятиям, которые производят компоненты для самолетов, и бороться со вспышками COVID-19, которые иногда приводили к карантину и сбоям в цепях поставок комплектующих.

Еще в марте этого года Lockheed Martin разрешила своим сотрудникам работать из дома и самостоятельно выполнять карантинные мероприятия. В тех же секторах производства, где это невозможно, компания рекомендовала использовать гибкий график и альтернативные механизмы управления.

В мае производственная линия F-35 в Форт-Уорте была переведена на трехмесячный скорректированный график работы, что замедлило темпы производства, поскольку ее поставщики не доставляли комплектующие на сборку в ранее установленные сроки. В течение этого периода производство сократилось примерно до восьми-десяти самолетов в месяц, сказал в октябре этого года вице-президент Lockheed по производству F-35 Даррен Секигучи.

Вместо того чтобы стремиться к достижению цели по выпуску 141 самолета, что привело бы к увеличению производственных затрат и создало бы риск будущих задержек с поставками, Секигучи сказал, что Lockheed будет постепенно увеличивать производство до 14 самолетов в месяц.

По предварительным прикидкам, компания войдет в первоначальный производственный график примерно к 2023 году.

«Газета.Ru» ранее обращалась к проблемам производства истребителей F-35, связанным с COVID-19. В частности, в апреле этого года издание сообщало, что пандемия коронавируса привела к проблемам в сборочных цехах, где осуществляется серийное производство истребителей. Программа F-35 столкнулась с перспективой замедления поставок комплектующих с предприятий-смежников.

«Нарушения в цепи поставок комплектующих, вызванные вирусом, заставили нас снизить наши ожидания по продажам [истребителя F-35] в 2020 году, поскольку в последнее время деятельность в области производства и поставок в нашем секторе аэронавтики замедлилась», - заявила в тот период времени генеральный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

В 2019 году американская корпорация Lockheed Martin построила на своем заводе в Форт-Уорте и поставила рекордное количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Заказчикам были переданы 134 самолета F-35 всех модификаций (при плане в 131 самолет), в то время как в 2018 году - только 91 самолет. Из 134 поставленных в 2019 году самолетов 81 предназначался вооруженным силам США и 53 - иностранным заказчикам (в том числе 30 - партнерам по программе F-35, и 23 были поставлены другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales).

Средняя стоимость производства F-35А в 2019 году составила $77,9 млн. В производстве заняты более 1400 поставщиков из 47 штатов США и в Пуэрто-Рико, программа обеспечивает около 220 тыс. рабочих мест в США.

Помимо США, в производстве истребителей F-35 принимают участие Австралия, Канада, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия и Великобритания.

Кроме этого, боевая машина поставляется (или поставки планируются в ближайшее время) Южной Корее, Израилю, Объединенным Арабским Эмиратам, Бельгии, Польше, Греции, Чехии, Сингапуру. Турция из программы F-35 исключена. Ранее этой стране планировалось поставить 100 F-35.

К настоящему времени в эксплуатации по всему миру находится уже более 600 самолетов F-35.

Вместе с тем, как ранее писала «Газета.Ru», один из руководителей ОПК США назвал новую пандемию коронавируса «хуже, чем все, что мы видели до этого».

«Несмотря на все трудности, связанные с COVID-19, назвать ситуацию с производством истребителей 5-го поколения F-35 в Соединенных Штатах каким бы то ни было провалом или катастрофой, конечно, нельзя. Разумеется, 123 боевых машины по сравнению с ранее запланированным 141 истребителем, это, безусловно, меньше», - отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, как сказал собеседник издания, все познается в сравнении. К примеру, в боевой состав Воздушно-космических сил России передан пока только один серийный истребитель 5-го поколения Су-57. Минобороны получит 76 истребителей Су-57 до 2028 года. А корпорация Lockheed Martin в условиях пандемии собрала только в этом году 123 боевых машины. К 2028 году счет F-35, поставленных ВВС, ВМС и Корпусу морской пехоты США пойдет уже на тысячи (в планах производство 2443 истребителей), не говоря уже о поставках этого самолета партнерам по кооперации и инозаказчикам.

Михаил Ходаренок