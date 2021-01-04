"Севмаш" передаст флоту атомную подлодку "Казань" в 2021 году

АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" во время церемонии спуска на воду на АО "ПО "Севмаш", 31 марта 2017 года.

Предприятие выполнило производственную программу за 2020 год, несмотря на пандемию

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) передаст ВМФ России атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" в 2021 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.

"Впереди нас ждут новые интересные задачи. "Севмаш" должен передать флоту атомную подводную лодку "Казань", продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера", - процитировала она новогоднее обращение генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко.

По его словам, предприятие выполнило производственную программу за 2020 год, несмотря на пандемию. "Мы сдали флоту атомную подводную лодку "Князь Владимир", вывели из эллинга крейсер "Князь Олег", заложили два ракетоносца проекта "Ясень-М", провели испытания АПЛ "Казань", вывели на новый этап ремонт корабля "Адмирал Нахимов", - сообщил Будниченко.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что она завершит все государственные испытания до конца года.