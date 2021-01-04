Глава "Севмаша" назвал передачу ВМФ РФ атомной подлодки "Казань" задачей на перспективу

Сроки передачи подлодки военным переносились неоднократно

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" будет передана Военно-морскому флоту в 2021 году, следует из новогоднего поздравления генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко.

"Впереди нас ждут новые интересные задачи. "Севмаш" должен передать флоту атомную подводную лодку "Казань", продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера", - отмечается в поздравлении, которое размещено на сайте предприятия.

"Казань" - головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний "Казань" вышла 21 ноября со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

Испытания атомной подводной лодки "Казань" должны завершиться до конца года, после этого она войдет в боевой состав Северного флота, сообщил 9 декабря командующий Северным флотом Александр Моисеев.