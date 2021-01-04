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РИА Новости

Минобороны подвело итоги осеннего призыва

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Тестирование на коронавирус в областном сборном пункте "Егоршино" в Свердловской области
Тестирование на коронавирус в областном сборном пункте "Егоршино" в Свердловской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Осенняя призывная кампания-2020 завершена по плану – на срочную службу в Вооруженные силы РФ заступило 128 тысяч новобранцев, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"Осенний 2020 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 581 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что завершившаяся призывная кампания проходила в условиях пандемии коронавируса, которые потребовали беспрецедентных мер по недопущению распространения болезни в армии.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 октября с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. Военкоматы субъектов РФ были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов.

Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которых входит антисептик для рук.

Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов РФ барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тысячи граждан, зараженных COVID.

В военном ведомстве отметили, что принятые меры позволили исключить происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 400 призывников (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек), в спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортротах служат около 400 человек).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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