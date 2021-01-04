Рогозин на примере водки объяснил необходимость патента на фразу «Поехали!»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации нужно патентовать «космические бренды», в том числе фразу Юрия Гагарина «Поехали!».

Ранее один из пользователей Twitter прокомментировал сообщение Рогозина в микроблоге, прикрепив к посту фотографию бутылки водки с названием «Поехали!».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» указал, что по этой причине в госкорпорации и решили обзавестись соответствующим патентом.

«Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование «космических брендов». Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», — написал Рогозин.

Фразу «Поехали!» произнес первый космонавт Юрий Гагарин, находясь на борту корабля «Восток» при запуске одноименной ракеты-носителя с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года.

О том, что «Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака фразу Гагарина «Поехали!», 10 ноября сообщили в пресс-службе компании. Тогда в госкорпорации отметили, что решили запатентовать эту фразу для защиты интересов от недобросовестной конкуренции. При этом подчеркивалось, что процесс регистрации товарных знаков пока еще не завершен.