Войти
Известия.ru

Рогозин на примере водки объяснил необходимость патента на фразу «Поехали!»

472
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации нужно патентовать «космические бренды», в том числе фразу Юрия Гагарина «Поехали!».

Ранее один из пользователей Twitter прокомментировал сообщение Рогозина в микроблоге, прикрепив к посту фотографию бутылки водки с названием «Поехали!».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» указал, что по этой причине в госкорпорации и решили обзавестись соответствующим патентом.

«Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование «космических брендов». Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», — написал Рогозин.

Фразу «Поехали!» произнес первый космонавт Юрий Гагарин, находясь на борту корабля «Восток» при запуске одноименной ракеты-носителя с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года.

О том, что «Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака фразу Гагарина «Поехали!», 10 ноября сообщили в пресс-службе компании. Тогда в госкорпорации отметили, что решили запатентовать эту фразу для защиты интересов от недобросовестной конкуренции. При этом подчеркивалось, что процесс регистрации товарных знаков пока еще не завершен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
23.07.2019
Казахстан и Россия имеют серьезные планы на будущее в вопросе сотрудничества по космодрому Байконур - Токаев
19.07.2019
В США предрекли провал российской "Федерации"
15.07.2019
Рогозин пообещал представить к наградам специалистов, запустивших "Протон-М"
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
08.04.2019
Астронавт NASA назвал впечатляющим рекорд "Прогресса МС-11" по времени пути к МКС
05.06.2015
"Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"