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Вертолетный двигатель на 3D принтере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый отечественный двигатель ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, создается по самым современным технологиям, в том числе с применением 3D-печати, сообщил представитель «Ростеха».

«Отличительная черта проекта - активное использование технологий 3D-печати, что значительно сокращает сроки изготовления деталей двигателя. Порядка 12% всех комплектующих демонстратора созданы с помощью аддитивных технологий», - сказал представитель госкорпорации, рассказывая о разработке Объединенной двигателестроительной технологии.

В «Ростехе» заявили, что так были изготовлены сопловые аппараты и корпусные элементы турбин, завихрители камеры сгорания и другие детали.

«Это дало возможность значительно сократить время подготовки производства и изготовления «горячей» части агрегата. Мы рассчитываем, что разработанные нами решения подтвердят свою эффективность и найдут применение в серийных двигателях: это позволяет значительно улучшить характеристики и снизить себестоимость силовых установок», - сообщили в госкорпорации.

Накануне сообщалось, говорит Интерфакс, что изготовлен демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В.

«Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство», - заявил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, чьи слова привели в пресс-службе «Ростеха».

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Продукция
КА-226
КА-226Т
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