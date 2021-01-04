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Американские В-52 продефилировали в ближневосточном небе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе, передал телеканал CNN.

Представители Пентагона говорят, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие первой годовщине убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американской авиации.

 В то же время исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер ранее отказался от попыток продлить развёртывание авианосца Nimitz в Персидском заливе, выведя его из региона и тем самым послав Ирану «явный сигнал о деэскалации», сказал CNN сотрудник американского военного ведомства.

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Страны
Иран
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
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