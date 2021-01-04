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Интерфакс-АВН

Отечественный двигатель для Ка-226т создают с применением 3d-печати

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый отечественный двигатель ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, создается по самым современным технологиям, в том числе с применением 3D-печати, сообщил представитель "Ростеха".

"Отличительная черта проекта - активное использование технологий 3D-печати, что значительно сокращает сроки изготовления деталей двигателя. Порядка 12% всех комплектующих демонстратора созданы с помощью аддитивных технологий", - сказал представитель госкорпорации, рассказывая о разработке Объединенной двигателестроительной технологии.

В "Ростехе" заявили, что так были изготовлены сопловые аппараты и корпусные элементы турбин, завихрители камеры сгорания и другие детали.

"Это дало возможность значительно сократить время подготовки производства и изготовления "горячей" части агрегата. Мы рассчитываем, что разработанные нами решения подтвердят свою эффективность и найдут применение в серийных двигателях: это позволяет значительно улучшить характеристики и снизить себестоимость силовых установок", - сообщили в госкорпорации.

Накануне сообщалось, что изготовлен демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В.

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что в проекте участвует большая кооперация предприятий.

"Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство", - заявил Шмотин, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха".

В "Ростехе" сообщили, что в серию двигатель должен пойти к 2024 году.

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
ОДК УК
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