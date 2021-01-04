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Российская газета

Для миротворцев РФ в Карабахе построили два военных городка

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Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Хороший подарок российским миротворцам в Нагорном Карабахе сделали в канун Нового года специалисты материально-технического обеспечения Минобороны РФ. В Степанакерте и Гетаване они сдали в эксплуатацию два блочно-модульных военных городка.

Туда уже заселились более 300 наших военных, о чем 31 декабря доложили заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову. Ведомство сообщает, что солдаты и офицеры получили жилье, которое позволит "голубым каскам" нести службу вдали от дома в относительно комфортных условиях.

"Еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в январе следующего года в населенном пункте Каракенд", - проинформировали в Минобороны РФ.

Там рассказали, что построенные в Карабахе блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, оснащенные всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Они изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям.

В новых городках есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение. Места проживания миротворцев укомплектованы комплектом мебели: кроватями, шкафами, кухонными гарнитурами, столами и стульями, а также душевыми кабинами. Имеется даже бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

"Дополнением к праздничной атмосфере стало украшение внутренних помещений новогодним убранством, а также новогодней елкой, подаренной миротворцам специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что на территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая для имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В таких блочно-модульных городках наши военные могут жить как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.


Юрий Гаврилов

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