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Российская газета

Модернизированный вертолет "Ансат-М" впервые поднялся в небо

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Источник изображения: Ростех

Холдинг "Вертолеты России" впервые поднял в небо модернизированный вариант легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М".

Улучшенная топливная система увеличила дальность полета машины, курсовая устойчивость оптимизирована за счет модернизации хвостового оперения. "Ансат-М" получил новейшее бортовое оборудование - с его помощью вертолет может летать при нулевой видимости, сообщили в корпорации Ростех.

- Благодаря установке дополнительного бака дальность полета выросла с 505 до 800 километров. Доля композитных материалов в конструкции выросла до 35 процентов - это снизило вес вертолета и улучшило его летные характеристики. Сертификационные испытания "Ансат-М" и первые поставки запланированы на 2021 год, - рассказал индустриальный директор авиакластера корпорации Анатолий Сердюков.

Для "Ансата" разрабатываются новые лопасти винтов - они улучшат маневренность машины и снизят уровень шума в салоне. В 2021 году также планируется оборудовать вертолет трехканальным автопилотом и новой противообледенительной системой.

Выпускают "Ансат" на Казанском вертолетостроительном заводе.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
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