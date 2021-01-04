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ТАСС

"Газпром" и Роскосмос создадут производство спутников в Подмосковье

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ПАО "Газпром"
ПАО "Газпром"
Источник изображения: http://www.gazprom.ru/

Также обсуждается вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал "Газпром СПКА"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создано производство космических аппаратов гражданского назначения, в частности спутников "Ямал" и аппаратов для зондирования Земли, говорится в сообщении газового холдинга. Производство будет создано в Московской области.

Обсуждается также вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал компании оператора проекта - "Газпром СПКА". "В документе, в частности, отражена заинтересованность госкорпорации в создании космических аппаратов на мощностях СПКА", - отмечается в сообщении.

На предприятии также возможна сборка и испытания серийных малых космических аппаратов в рамках перспективной программы "Сфера", которую реализует Роскосмос. Госкорпорация заинтересована в создании других космических аппаратов на мощностях СКПА.

В 2024 году Роскосмос планирует запустить спутник "Смотр-в", который будет оснащен, в том числе, оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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