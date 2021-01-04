Войти
bmpd.livejournal.com

Заключен контракт на три самолета Ан-178 для министерства обороны Украины

657
0
0

29 декабря 2020 года в Киеве на государственном предприятии "Антонов" при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины. На первом этапе планируется поставка вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р, соответствующий контракт на их поставку был также подписан в присутствии президента Украины.

Церемония подписания меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины и контракта на поставку вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Подписание производилось на фоне находящегося в цеху в полуразобранном состоянии первого и пока единственного построенного опытного образца Ан-178 (регистрационный номер UR-EXP, серийный номер 001). Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть", - заявил Зеленский.

Как сообщают украинские источники, контракт был подписан в условиях финансовой неопределенности, поскольку средства на его реализацию в украинском государственнном бюджете отсутствуют. Председатель профсоюза "Славутич" на ГП "Антонов" Владимир Папиж заявил, что, как и первый серийный самолет Ан-178 для МВД Перу, три самолета Ан-178 для вооруженных сил Украины, согласно контракту, планируется строить за собственные, то есть кредитные, средства ГП "Антонов". В данном случае идет речь про кредит под госгарантии, который, по сообщениям, должен выдать "Антонову" Укрэксимбанк.

В связи с эти характерно, что, как сообщается, согласно контракту, поставка первого серийного самолета будет выполнена после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р и осторожно планируется только в 2023 году.

Со стороны bmpd укажем, что данный анекдотический контракт без твердого финансирования наглядно демонстрирует то обстоятельство, что фактически единственным реальным источником финансирования авиастроения на "Антонове" с 1992 по 2014 годы были средства Российского государства (через госзаказ, кредитование, средства лизингового финансирования и т.д.), и после прекращения российского финансирования других реальных серьезных источников средств у "Антонова" нет и не предвидится, и уж тем более их не в состоянии дать украинское государство.

Церемония подписания меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины и контракта на поставку вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Подписание производилось на фоне находящегося в цеху в полуразобранном состоянии первого и пока единственного построенного опытного образца Ан-178 (регистрационный номер UR-EXP, серийный номер 001). Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины

Состояние первого серийного образца самолета Ан-178 (серийный номер 006), строящегося на ГП "Антонов" по контракту 2019 года для МВД Перу. Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Перу
Россия
Украина
Продукция
Ан-178
Компании
Антонов ГП
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
12.11.2020
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
14.09.2020
Полный провал А. Абравамичуса в реформировании украинского ОПК
28.05.2020
Конец Укроборонпрома близок: есть ли шансы на спасение? (Апостроф, Украина)
19.03.2018
Интервью бывшего исполняющего обязанности руководителя ГП "Антонов" Сергея Меренкова
12.08.2011
Ан-158 и другие…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"