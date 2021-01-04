Заключен контракт на три самолета Ан-178 для министерства обороны Украины

29 декабря 2020 года в Киеве на государственном предприятии "Антонов" при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины. На первом этапе планируется поставка вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р, соответствующий контракт на их поставку был также подписан в присутствии президента Украины.

Церемония подписания меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины и контракта на поставку вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Подписание производилось на фоне находящегося в цеху в полуразобранном состоянии первого и пока единственного построенного опытного образца Ан-178 (регистрационный номер UR-EXP, серийный номер 001). Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть", - заявил Зеленский.

Как сообщают украинские источники, контракт был подписан в условиях финансовой неопределенности, поскольку средства на его реализацию в украинском государственнном бюджете отсутствуют. Председатель профсоюза "Славутич" на ГП "Антонов" Владимир Папиж заявил, что, как и первый серийный самолет Ан-178 для МВД Перу, три самолета Ан-178 для вооруженных сил Украины, согласно контракту, планируется строить за собственные, то есть кредитные, средства ГП "Антонов". В данном случае идет речь про кредит под госгарантии, который, по сообщениям, должен выдать "Антонову" Укрэксимбанк.

В связи с эти характерно, что, как сообщается, согласно контракту, поставка первого серийного самолета будет выполнена после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р и осторожно планируется только в 2023 году.

Со стороны bmpd укажем, что данный анекдотический контракт без твердого финансирования наглядно демонстрирует то обстоятельство, что фактически единственным реальным источником финансирования авиастроения на "Антонове" с 1992 по 2014 годы были средства Российского государства (через госзаказ, кредитование, средства лизингового финансирования и т.д.), и после прекращения российского финансирования других реальных серьезных источников средств у "Антонова" нет и не предвидится, и уж тем более их не в состоянии дать украинское государство.

Церемония подписания меморандума между министерством обороны Украины и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд вооруженных сил Украины и контракта на поставку вооруженным силам Украины трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Подписание производилось на фоне находящегося в цеху в полуразобранном состоянии первого и пока единственного построенного опытного образца Ан-178 (регистрационный номер UR-EXP, серийный номер 001). Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины

Состояние первого серийного образца самолета Ан-178 (серийный номер 006), строящегося на ГП "Антонов" по контракту 2019 года для МВД Перу. Киев, 29.12.2020 (с) пресс-служба президента Украины