Войти
bmpd.livejournal.com

Первый полет вертолета «Ансат-М»

615
0
+2

Как сообщила Госкорпорация Ростех, входящий в ее состав холдинг "Вертолеты России" 29 декабря 2020 года поднял в небо первый модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М". Машина создана с использованием новых технических решений и отличается улучшенными характеристиками.

Первый опытный образец модернизированного легкого многоцелевоого вертолета "Ансат-М" в первом полете, 29.12.2020 (с) Госкорпорация Ростех

"Модернизация "Ансата" велась в рамках контракта Минпромторга России 2019-2020 годов На разработку из средств федерального бюджета было выделено 230 млн рублей. Новая модификация обладает рядом преимуществ и планируется к поставкам в региональные авиакомпании. Уверен, что новая машина внесет свой вклад в решение задач по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий нашей страны", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На вертолет установлена модернизированная топливная система, которая позволила увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Кроме того, "Ансат-М" получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, которое позволяет совершать полеты в условиях нулевой видимости.

"Ансат" - универсальная машина, способная выполнять широкий спектр задач, с большим потенциалом для модернизации. Новая модификация получила усовершенствованную топливную систему, появилась возможность установки дополнительного бака - в результате дальность полета выросла с 505 до 800 км. Доля композитных материалов в конструкции увеличена на 15% и составляет 35% - это позволило снизить вес вертолета и повысить его летные характеристики. Сертификационные испытания "Ансат-М" и первые поставки запланированы на 2021 год", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Сейчас разрабатываются новые лопасти рулевого и несущего винтов "Ансата" с улучшенной аэродинамикой. Их использование увеличит возможности для маневрирования и повысит комфорт пассажиров, снизив уровень шума в салоне. Применение новых лопастей также повысит максимальную высоту взлета и посадки, крейсерскую скорость, динамический потолок, а также взлетную массу. В 2021 году машину планируется оборудовать новой противообледенительной системой и 3-канальным автопилотом для автоматического полета.

"Стартовым заказчиком модернизированных вертолетов "Ансат" выступит авиакомпания "Полярные авиалинии". В соответствии с рекомендациями эксплуатанта был разработан новый технический облик вертолета, подразумевающий безангарное хранение вертолета, увеличенную дальность полета, наличие противообледенительной системы и возможность выполнения полетов по приборам. На Крайний Север отправятся семь вертолетов "Ансат", поставки начнутся уже в 2021 году. Согласно условиям контракта, все машины будут нести современные медицинские модули", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" производится на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Сегодня сертифицированы модификации машины с медицинским модулем и спасательной лебедкой для поисково-спасательных работ. "Ансат" может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию и в условиях высокогорья. На сегодняшний день российским заказчикам передано более 90 вертолетов "Ансат", из них порядка 40 участвуют в программе развития санитарной авиации РФ.

Первый опытный образец модернизированного легкого многоцелевоого вертолета "Ансат-М" в первом полете, 29.12.2020 (с) АО "Вертолеты России"

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
31.12.2020
Новый "Ансат-М" с увеличенной дальностью полета впервые поднялся в воздух
28.02.2020
Поставлен первый серийный гражданский вертолет Ми-38
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 под "Панцирем". Что показала Россия на одном из крупнейших авиасалонов
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
24.07.2013
Подъемная сила: кто выиграл от национализации вертолетных заводов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"