ВМФ РФ и иностранные заказчики получили за 40 лет 71 подлодку "Варшавянка"

Все подлодки передавались заказчикам в сроки, оговоренные в контрактах, сообщили в в центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот и иностранные заказчики получили 71 дизель-электрическую подводную лодку проектов 877 и 636 (шифр "Варшавянка") за 40 лет производства этих субмарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"За 40 лет по проектам 877 и 636 построена 71 подводная лодка, и все они передавались заказчикам в сроки, оговоренные в контрактах. Суммарно экспортные версии проектов 877 и 636 поставлены военно-морским силам восьми стран", - сказали в пресс-службе.

31 декабря отмечается 40 лет со дня передачи ВМФ первой "Варшавянки" - головной подводной лодки проекта 877. Как отметили в "Рубине", "с нее началась одна из наиболее успешных серий в мировом неатомном подводном кораблестроении конца 20 - начала 21 веков". Серия кораблей проекта 877ЭКМ для ВМС Индии получила ракетный комплекс Club-S.

Подлодки проекта 877 и его модернизированной версии - проекта 636 - воплотили современные технические решения. "Создание этих двух проектов возглавлял главный, затем генеральный конструктор подводных лодок проектов 641, 685 ("Комсомолец"), 877, 636 и 677 ("Лада") Юрий Кормилицин. Задача, поставленная государственным заказчиком, - создать третье поколение неатомных подводных лодок, которые будут превосходить противника в дуэльной ситуации: малошумных, с мощным гидроакустическим комплексом и эффективным вооружением, была выполнена", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Лодки проекта 877/636 являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за скрытность этот класс подлодок получил название "Черная дыра". Субмарины этой серии могут противодействовать подводным и надводным кораблям, они предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.