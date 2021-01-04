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ТАСС

Шойгу заявил, что вызовы уходящего года еще больше сплотили армию России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Глава Минобороны отметил, что российская армия сделала очередной шаг вперед и стала еще более современной и технологичной

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Серьезные вызовы уходящего года еще больше сплотили российскую армию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с Новым годом.

"Считаные часы остаются до нового, 2021 года. Каждый из нас встречает этот замечательный праздник с надеждой, что он станет щедрым на добрые события, все желания непременно исполнятся, а наши близкие будут живы и здоровы. 2020-й принес немало испытаний", - сказал Шойгу, подчеркнув, что пандемия изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать людей друг от друга, "но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьезным вызовом".

Глава Минобороны отметил, что российская армия сделала очередной шаг вперед и стала еще более современной и технологичной. "Сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь ее граждан. Безусловно, это заслуга всех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны, приумножает славные традиции поколения победителей", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что военные свято чтят подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма, и будут и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить российскую историю, принизить вклад в Великую Победу.

"Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несет службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за ее пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии", - сказал глава Минобороны. Он выразил благодарность военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты, чьи профессионализм, самоотверженность и добрые сердца помогли сохранить здоровье многих людей.

"Пусть наступающий год принесет счастье и удачу, подарит радость встреч с друзьями и близкими! Здоровья всем и благополучия! С Новым годом!" - добавил министр.

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