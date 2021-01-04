Дополнительные поставки Су-57: Минобороны РФ нужны новые крылья

Минобороны России нарастит закупки истребителей пятого поколения Су-57, заявили в ведомстве. Машина уникальная как по технико-тактическим характеристикам, так и по цене. Интерес к ней проявляют даже японцы. А американские эксперты не стесняются комплиментов.

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 машин Су-57 был подписан на форуме "Армия" летом 2019 года. Первую машину по этому контракту недавно передали ВКС России. Первый серийный Су-57 находится в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Чкалова, где будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения.

Истребитель уникален по своим характеристикам. Конструкция обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и преимущественные характеристики для ведения боя. Более того, он практически невидим для систем вероятного противника, может применять разнообразные ракеты класса "воздух – воздух", а также вооружение для поражения наземных целей. Кроме того, удалось значительно снизить стоимость Су-57, что позволило оптимизировать процесс его производства, пишет американское издание The National Interest, признавая, что российский истребитель – реальная угроза для сил НАТО.

Новейшим Су-57 попутно интересуются читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan. А некоторые пользователи посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35. Скажем по секрету господам японским читателям: помимо того, что Су-57 лучше сделан, он практически во всем превосходит сопоставимый истребитель. А еще он на порядок дешевле. Разница, в общем, колоссальная.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik