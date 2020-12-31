Западный форпост Союзного государства

10 декабря 2020 года Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел и одобрил план применения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации.

Напомним, что эта группировка была создана в интересах обеспечения безопасности Союзного государства Беларуси и России на основании Постановления Высшего Государственного Совета СГ от 27 июня 2000 года.

Следует сказать, что сам по себе план применения РГВ, представленный в этом месяце Президенту, не является каким-то новшеством или чем-то экстраординарным. Это своего рода обновление предыдущего плана, который перестает действовать с окончанием 2020 года. Данное мероприятие плановое и проводится генеральными штабами Беларуси и России c момента создания этой группировки в 2000 году, с периодичностью один раз в пять лет. Предыдущий план на 2015-2020 годы был утвержден в ноябре 2015 года.

По мнению военных, пятилетний период – это достаточный срок для накопления изменений в обстановке, структуре вооруженных сил, их оснащении и вооружении. Кроме того, постоянно пересматриваются подходы к применению вооруженных сил и группировок войск, трансформируются взгляды на ведение вооруженной борьбы. То есть, за пять лет вскрывается достаточное количество несоответствий в содержании плана с современными реалиями, и, тем самым обуславливается необходимость его уточнения и переработки.

Новый план, как сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович, разработан с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки. Кроме того, он подчеркнул: «У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане, с учетом прогноза обстановки, – несколько другие районы, задачи».

Также обновленный план учитывает изменения в боевом составе региональной группировки войск. «За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями», – пояснил начальник Генерального штаба.

Так, например, основу российского сухопутного компонента теперь составляет 1-я танковая армия Западного военного округа. В рамках проработки изменений в новый совместный план в белорусском военном ведомстве в сентябре текущего года прошла рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и России, на которой были уточнены роль и место 1-й танковой армии в операции РГВ. В ходе встречи командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель доложил свое решение начальнику Генерального штаба Беларуси на применение подчиненного ему объединения.

В свою очередь, Глава государства, рассматривая документ и подчеркивая важность проделанной работы, отметил, что вокруг Республики Беларусь продолжается нагнетание обстановки: «Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя».

В данном контексте хочется напомнить, что еще в 2019 году, утверждая План обороны Республики Беларусь и касаясь военно-политической обстановки в мире, Президент отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. «Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности, усилилась гонка вооружений, – сказал он. – Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса».

Очевидно, что данная точка зрения находит понимание и поддержку в руководстве Российской Федерации. Подтверждением тому является не меньший объем аналогичной работы по обновлению плана примения региональной группировки войск, проведенной и в российском военном ведомстве. Об этом также говорил начальник белорусского Генштаба. Практически, разработанный документ – это продукт совместной деятельности белорусских и российских военных.

Что примечательно – за более чем двадцатилетнюю историю существования Союзного государства между его субъектами не раз возникали определенные разногласия, в основном – в экономической сфере, что, в свою очередь, сказывалось на градусе взаимоотношений между представителями политического руководства Беларуси и России, но никоим образом не отражалось на сотрудничестве в военной сфере.

На протяжении двух десятилетий разработка и совершенствование организационно-штатной структуры и состава региональной группировки войск было одним из основных направлений координации военного строительства вооруженных сил обоих государств.

Военно-политическое руководство двух стран целенаправленно проводило совместные мероприятия по обеспечению боеготовности и боеспособности региональной группировки войск, позволяющие своевременно реагировать на весь спектр угроз национальной безопасности Союзного государства.

Нет сомнений в том, что одинаково серьезный подход к этому вопросу происходит от понимания обоими субъектами единого государства непреложного факта – для России на западе, кроме Беларуси, союзников нет, также, как Российская Федерация – наиважнейший стратегический союзник для Республики Беларусь.

По периметру белорусских границ – на северо-западе, западе, а теперь и на юге, на территориях сопредельных европейских государств накапливаются контингенты войск США и НАТО, наращиваются количество и масштабы мероприятий их подготовки. Беларусь, находясь в полукольце стран – членов Североатлантического альянса, выступает в роли эдакого западного форпоста Союзного государства. Осознание данного факта мотивирует деятельность военно-политического руководства Беларуси и России по адекватному реагированию на складывающуюся обстановку и не оставляет сомнений в том, что в скором времени обновленный план применения региональной группировки войск, который выносится на заседание Высшего государственного совета Союзного Государства, запланированного в начале следующего года, будет утвержден.

Кроме того, есть основания для уверенности, что единство взглядов на обеспечение военной безопасности Союзного государства в современных условиях является той базой, которая в прошлом не позволила разрушиться объединенному белорусско-российскому государству, а в будущем обеспечит активизацию интеграционных процессов и его развитие.

Сергей Острына