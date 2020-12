Роботы Boston Dynamics станцевали под музыку.

Компания Boston Dynamics опубликовала ролик, в котором все ее роботы — два человекоподобных Atlas, четвероногий Spot и колесный Handle — танцуют под песню Do You Love Me группы The Contours, демонстрируя свои возможности.

Ходячие роботы существуют уже несколько десятков лет, но в последнее десятилетие они получили наибольшее развитие и наконец стали переходить в мелкосерийное производство. При этом усовершенствование аппаратной части и алгоритмов ходячих роботов происходит очень быстро, и этот прогресс весьма заметен. Для примера, еще несколько лет назад, в 2015 году, многие роботы, участвовавшие в соревновании разработчиков человекоподобных роботов, проводимом DARPA, нередко испытывали трудности даже с поддержанием баланса на месте или при медленной ходьбе:

Boston Dynamics, которая считается одним из лидеров в области ходячих роботов и любит демонстрировать возможности свои разработок необычным образом, например, паркуром или бускировкой грузовика упряжкой робособак. Теперь компания выпустила новогодний ролик, в котором можно увидеть, на что способны роботы разных типов на текущий момент и как ловко они двигаются:

Ранее компания уже показывала танец одного Spot, а в новом ролике четверо роботов станцевали под песню Do You Love Me, записанную в 1962 году группой The Contours. Роботы поочередно присоединялись к танцу и синхронно выполняли движения в ритм музыки, причем разные для каждого типа. Многие их движений очень сложны для роботов, тем более такого размера и веса. К примеру, 80-килограммовые Atlas во время танца перепрыгивали с ноги на ногу так, что во время прыжка обе ноги находились в воздухе.

Вероятно, во время записи роботы выполняли заранее запрограммрованные движения, хотя уже существуют алгоритмы, позволяющие ходячим роботам подстраивать танец под конкретную композицию.

В середине декабря южнокорейская компания Huyndai купила Boston Dynamics у японской Softbank. В заявлении после сделки новые владельцы отметили. что будут развивать роботов для складов и представят серийного робота для этой задачи в 2021 году (вероятно, на базе Handle), а также будут разрабатывать медицинских человекоподобных роботов для работы с пациентами.

Григорий Копиев