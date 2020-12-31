Как рассол поможет будущим колонистам выжить в условиях Марса

Марс

На борту марсохода Perseverance, который сейчас летит к Красной планете, есть модуль MOXIE, предназначенный для проведения экспериментов по добыче из марсианской атмосферы кислорода. Она на 96 % состоит из углекислого газа, который методом электролиза можно разделить на искомый кислород и окись углерода. Увы, это далеко не самый экономичный способ, поэтому в Вашингтонском университете уже разработали альтернативу.

Главным для будущих марсианских колоний станет опора на местные ресурсы планеты, поэтому ученые ищут там все мало-мальски ценное. Их внимание привлекли капельки жидкости на опорах спускаемого аппарата Phoenix в 2008 году, которые идентифицировали как водно-солевой раствор. Воды на Марсе предостаточно, но она имеет форму либо льда, либо рассола (соляного раствора), который и должен стать источником заветного кислорода.

Марс

Марсоход Curiosity нашел к югу от экватора Марса следы перхлоратов, плюс у НАСА есть немало снимков пустыни с темными полосами, которые создает выступивший на поверхность рассол. Перхлораты очень хорошо поглощают влагу даже из суперсухой марсианской атмосферы и, что важнее, сохраняют ее жидкой даже при температуре -70 ℃, поэтому им не страшен ночной холод этой планеты. Американские ученые подобрали для перхлората оптимальный катализатор из оксида свинца и рутения, что позволило в 25 раз снизить затраты энергии на проведение электролиза.

Марс

Увы, пока трудно сказать, какой метод получения кислорода на практике окажется лучше. Тот же рассол на Марсе нельзя просто зачерпнуть ведром и залить в электролизную установку. Однако у этой технологии есть бонус в виде выделения еще и водорода, который может стать топливом для машин колонистов. Эксперименты в этом направлении будут продолжаться.