Армия США испытала новую дальнобойную гаубицу-рекордсмена

Extended Range Cannon Artillery

В ходе испытаний новая артиллерийская система армии США ERCA поразила цель на расстоянии около 70 км. Как утверждают представители военного ведомства, это мировой рекорд для орудий такого класса... если закрыть глаза на существование российской гаубицы 2С35 «Коалиция».

Испытательные стрельбы проводились на полигоне Юма, штат Аризона. ERCA – это гаубица М109А7 Paladin Integrated Management (PIM), оснащенная более длинной пушкой 58 калибра. Для информации: в армии США калибр означает длину, а не диаметр ствола. Чтобы определить длину, необходимо обозначенный калибр – 58 умножить на диаметр ствола – 155 мм. Так, длина ствола ERCA – 8,98 м.

Extended Range Cannon Artillery

Удлиненный ствол дает пороховым газам больше времени воздействовать на снаряд, тем самым увеличивая его начальную скорость. Ноу-хау ERCA – новый состав пороха, предназначенный для увеличения давления внутри ствола. Новые технологии в сочетании с высокоточным снарядом «Excalibur» компании Raytheon, оснащенным системой GPS-наведения и унитарной фугасной боеголовкой, позволяют поражать цели на дальности до 70 км с точностью попадания до 2 метров. Однако у ERCA есть серьезный конкурент – российская 152-мм самоходная гаубица 2С35 «Коалиция» с дальностью стрельбы от 40 до 80 км. Как сообщают российские СМИ, для нее разрабатывается новый реактивный снаряд, который увеличит этот показатель до рекордных 100 км.