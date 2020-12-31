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Интерфакс-АВН

США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок

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Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine.
Источник изображения: © Фото : ВМС США

Вашингтон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты завершили производство партии новейших ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения части межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), состоящих на вооружении стратегических подлодок, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности.

Все они переданы ВМС США для установки на ракетах подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса Ohio. Об общем количестве произведенных боеголовок ведомство, отвечающее за их создание, не сообщает.

По оценке американских специализированных оборонных изданий, Пентагон получил не менее 50 новых ядерных боеголовок W76-2. Развертывание на ПЛАРБ первых боеголовок этого типа началось в ноябре 2019 года. Американские стратегические подлодки уже несут боевое дежурство с системами такого вооружения.

Боеголовками W76-2 оснащены одна или две из 20 ракет Trident II (D5), состоящих на вооружении каждой из 14 американских ПЛАРБ. При этом такая ракета несет одну или две боеголовки W76-2. Мощность каждой из них составляет около 5-6 килотонн, что является третью от мощности сброшенной на Хиросиму американской бомбы.

Остальные 18 ракет на каждой ПЛАРБ будут по-прежнему оснащены боеголовками W76-1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн. Каждая из таких ракет может нести до восьми боеголовок в рамках стандартной комплектации.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах создания новых ядерных боеголовок малой мощности еще в начале 2018 года. В рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов в феврале 2019 года на предприятии Pantax в штате Техас была произведена первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2 из более мощной W76-1.

Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "воспользоваться своим большим потенциалом тактического ядерного оружия".

Администрация Дональда Трампа, принимая решение о развертывании маломощных боеголовок на ракетах подлодок, заявляла, что это оружие сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

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Страны
Россия
США
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Trident II
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ohio
Trident
Ядерный щит
ЯО
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