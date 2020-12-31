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Интерфакс-АВН

Вышла обновленная версия операционной системы Astra Linux Common Edition

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 30 декабря ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux выпустила обновленную версию операционной системы (ОС) общего назначения Astra Linux Common Edition релиз "Орел", сообщает в среду пресс-служба разработчика ОС.

"Данное обновление существенно расширяет спектр сценариев применения ОС Astra Linux. Мы продолжаем реализовывать новые графические интерфейсы для наиболее востребованных пользователями функций операционной системы, дорабатывая уже существующие приложения и создавая дополнительные", - сказал, директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении.

По его словам, на данный момент количество приложений, самостоятельно разработанных специалистами ГК Astra Linux для экосистемы "Орла", достигло 160.

"В новой версии операционной системы Astra Linux Common Edition релиз "Орел" 2.12.40 осуществлен переход на ядро 5.4 с обновленными сетевыми компонентами, поддержкой процессоров 10 поколения и новых видеокарт, а также реализовано множество доработок в существующем функционале", - сказано в сообщении.

В частности, специалистами компании разработано приложение с графическим интерфейсом, позволяющее подготовить один персональный компьютер для одновременной работы нескольких сотрудников с разделяемыми профилями.

Кроме того, существенное обновление получила программа fly-csp-cryptopro для создания и проверки электронной подписи, разработанная ГК Astra Linux совместно с компанией КриптоПро: графический интерфейс позволяет проверять присоединенные и отсоединенные подписи с указанием имен файлов документов, получать информацию об установленных сертификатах, создавать отсоединенные подписи без метки доверенного времени с указанием имен файлов электронного документа и самой подписи.

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