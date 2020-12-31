Авиаэксперт назвал ключевое преимущество «Байкала» над Ан-2

Одной из ключевых проблем самолета Ан-2 является то, что он использует в качестве топлива авиационный бензин, рассказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в среду, 30 декабря. Готовящийся же ему на смену «Байкал» работает на авиационном керосине.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец нового пассажирского самолета на девять мест. Самолет «Байкал» уральского КБ призван заменить устаревший самолет Ан-2.

Авиационный бензин в отличие от авиационного керосина заметно дороже, является нераспространенным видом топлива и логистика связанная c доставкой авиационного бензина на аэродром достаточно сложная, отметил Олег Пантелеев.

«Более того, иногда владельцы самолетов Ан-2 вместо авиационного бензина используют обычный 95-й бензин, что чревато и уже приводило к авиапроисшествиям», — добавил эксперт.

Дело в том, что сам по себе бензин может быть сомнительного происхождения, фактическое октановое число может быть заметно ниже, всё это приводит к большим рискам, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

По его словам, за авиационным керосином ведется гораздо более строгий контроль.

«Существует сложная многоступенчатая система контроля параметров авиационного топлива, начиная от нефтеперерабатывающего завода заканчивая топливо-заправочными комплексами на аэродромах. Если речь идет о крупных аэродромах, то регулярно пробы топлива изучаются в лабораториях при этих аэропорта. Если речь идет о маленьких аэропортах, то топливо отправляется для анализа в ближайшие лаборатории и после получения положительного заключения его можно заливать в баки воздушных судов», — сказал Пантелеев.

В целом самолеты размерности до девяти кресел включительно в гражданской авиации могут быть вполне востребованы, полагает специалист. Это связано с тем, что есть достаточно большое число населенных пунктов отрезанных круглогодично от сообщения по наземному транспорту.

30 декабря Владимир Путин в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным напомнил, что самолет Ил-114-300 уже совершил полет с отечественными двигателями ПД-14.

Президент также призвал не забывать о следующем двигателе — ПД-35 с тягой 35 т. Путин отметил, что новый двигатель должен быть готов к 2027 году.

Ранее в декабре Путин указал на развитие региональной авиации и напомнил о разработке в России регионального самолета Ил-114-300.