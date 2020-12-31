Заказ почти исполнен: в Минобороны рассказали о ходе перевооружения

С какими проблемами сталкиваются вооруженные силы в процессе перевооружения

В российской армии и на флоте продолжается перевооружение, ведутся разработки новых видов оружия, испытываются перспективные образцы. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с деталями выполнения гособоронзаказа 2020 года.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что по итогам текущего года задания государственного оборонного заказа размещены полностью, а планы поставок и ремонта вооружения и военной техники реализованы на 99,8%, что, «в принципе, является отличным показателем».

Военными представительствами Минобороны России в текущем году принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тыс. единиц средств обеспечения.

Тут, правда, трудно понять, много это или мало, как это можно сравнить с предыдущими годами, и что понимается под «основными образцами вооружения».

В настоящее время, сообщил Алексей Криворучко, в войска поставлено 147 единиц авиационной техники, первые разведывательно-ударные комплексы с БПЛА «Иноходец» и «Форпост», семь боевых кораблей и две подводные лодки, свыше 1500 образцов автобронетанкового вооружения, а также более 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и более 150 образцов техники ПВО.

Опять-таки не вполне понятно - что входит, к примеру, в 147 единиц авиационной техники - стратегические бомбардировщики или топливозаправщики и агрегаты питания аэродромные.

Правда, далее заместитель министра обороны уточняет - «что касается авиационной техники, то до конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов, в том числе 22 самолетов Су-57».

И вновь - сколько из 94 летательных аппаратов будет самолетов, а сколько вертолетов, как это выглядит по типажу и какие средства на закупку этого вооружения отпущены. Если разделить 94 единицы авиатехники на четыре года, то получается примерно 24 самолета и вертолета в год.

Для справки - истребительный авиационный полк должен насчитывать 36 боевых машин (три эскадрильи по 12 самолетов, каждая эскадрилья по три звена, каждое звено - по две пары) и 6 учебно-боевых (спарок).

Согласно этой арифметике, в год не получается поставить в ВКС даже по одному полку. Разумеется, потребности Вооруженных сил государства должны соответствовать возможностям экономического комплекса государства, но, по факту, на выходе оружия получается недостаточно. То есть летательных аппаратов надо существенно больше и получить их войска должны как можно быстрее.

Кроме того, Алексей Криворучко в своем интервью отметил, что «основные усилия сконцентрированы на завершении опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, постановке их в серийное производство и последующем обеспечении требуемых темпов переоснащения войск».

Заместитель министра подчеркнул, что принятые меры по реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны России направлены в том числе на обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»), 152-мм самоходных артиллерийских орудий (ОКР «Коалиция-СВ»), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.

В следующем году, отметил Алексей Криворучко, планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона «Воронеж».

ЗРС С-500 «Прометей» - это, как неоднократно говорили военные специалисты, новое слово в ведении противовоздушных боев и сражений.

Алексей Криворучко отметил, что авиационные стратегические ядерные силы предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. «Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска. Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50%», - добавил заместитель министра.

Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

Непонятным осталось только одно - от чего считать 50%. Так же, как неясным остается, когда в боевом составе Дальней авиации будет первый тяжелый бомбардировочный авиационный полк на самолетах Ту-160М/М2. Это, напомним, 20 машин по штату.

Специалисты отмечают, что успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков», и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка.

Алексей Криворучко рассказал, что в войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях.

В этом плане следует напомнить, что первое успешное применение многоцелевого беспилотного летательного аппарата MQ-1 Predator ВВС США отмечено в Югославии в 1995 году. У нас только через четверть века «поставлены первые образцы».

«В настоящее время придается очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БЛА. В первую очередь, управляемыми средствами поражения оснащаются имеющиеся комплексы с БЛА «Альтиус», «Иноходец» и «Форпост». Апробация этих комплексов в реальных условиях с применением малогабаритных самонаводящихся боеприпасов показала их высокую эффективность», - отметил Алексей Криворучко.

На их базе в настоящее время предприятиями разрабатываются разведывательно-ударные комплексы нового поколения, оснащенные средствами поражения и спутниковой связи. На летные испытания эти машины выйдут уже в 2021 году с последующим массовым серийным производством и поставкой в войска, добавил заместитель министра обороны.

По факту это означает, что вся перечисленная техника пока представлена только опытными образцами и демонстраторами технологий. Как дела обстоят с линейкой отечественных двигателей для БЛА, композитными материалами, авиационными средствами поражения соответствующей размерности - пока неясно.

Замминистра обороны, правда, отметил, что завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года, что, по сути, означает, что в войсках их пока нет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок