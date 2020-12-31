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РИА Новости

Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе, в труднодоступных регионах.

Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется "Хаска", его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причем круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн", – отметил глава государства.

По словам Путина, эти транспортные средства будут использованы именно для того, чтобы "сшивать" территорию, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.

"Надо обязательно довести это до конца", – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в "Ростехе" рассказали об испытаниях двигателя для бомбардировщика ПАК ДА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ПАК ДА
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