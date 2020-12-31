Венгрия намерена закупить крупную партию турецких ББМ "Эйдер Ялчин"

ЦАМТО, 30 декабря. Турецкая компания Nurol Makina в третьей декаде декабря завершила поставку ВС Венгрии первой партии из 10 бронированных машин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4х4.

Как сообщает C4defence.com, бронемашина, оснащенная датчиками и системами связи немецкого производства в соответствии с требованиями ВС Венгрии, получила обозначение "Гидран".

Одновременно ответственный за оборонные разработки правительственный комиссар Гашпар Марот сообщил о подписании контракта на поставку 40 дополнительных бронемашин в рамках программы, целью которой является закупка для ВС Венгрии более 300 ББМ.

По сообщениям венгерских СМИ, 40 заказанных бронемашин будут собраны в Турции и модифицированы в соответствии с требованиями ВС Венгрии. Сборка остальных ББМ будет налажена на предприятии HT Division Zrt в Капошваре (Венгрия) при участии специалистов немецкой компании Rheinmetall. При этом они постепенно будут оснащаться европейскими системами вооружения. HT Division Zrt является совместным предприятием компаний Nurol Makina и Rheinmetall Hungary Zrt., созданным для разработки и производства военной техники в Венгрии. Rheinmetall Hungary Zrt. также владеет заводом в Залаэгерсеге, где по лицензии Rheinmetall будут производиться БМП KF41 "Линкс".

Как сообщается, в Венгрии также будет производиться версия разработанной турецкой компанией Nurol Makina тактической бронированной машины "Юрюк" (Yoruk) с колесной формулой 4х4. Венгрия стала вторым после Катара заказчиком этой машины.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Эйдер Ялчин" и NMS ("Юрюк") с колесной формулой 4x4 были впервые продемонстрированы 18 мая 2019 года в ходе проведенного в аэропорту Будаерш (Будапешт) мероприятия по случаю Дня национальной обороны Венгрии, совместно с другой техникой, которая должна поступить на вооружение ВС страны.

В ноябре 2019 года Nurol Makina объявила о завершении командованием ВС Венгрии процесса выбора ББМ для закупки. Таким образом, Венгрия стала шестой страной мира, закупившей "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4x4 и первым покупателем из Европейского Союза. Стоимость контракта и количество заказанных машин не раскрывалось.

По имеющейся информации, первые 5 разработанных Nurol Makina бронемашин "Эйдер Ялчин" с ДУМВ SARP были поставлены Национальной полиции Турции (EGM) в 2014 году. В 2017 года компания получила первый заказ на экспорт ББМ "Эйдер Ялчин" в Тунис. На текущий момент, помимо Турции, в числе заказчиков ББМ входят Тунис (75 + 150 ед.), Узбекистан (24 поставлены + запланировано производство 1000 ед. на территории страны), Катар (342 бронемашины, 200 из которых были поставлены по состоянию на апрель 2020 года) и Сенегал (25 ед.).