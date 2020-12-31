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ЦАМТО

Венгрия намерена закупить крупную партию турецких ББМ "Эйдер Ялчин"

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Бронированные машины Ejder Yal&#231;in
Полученные вооруженными силами Катара бронированные машины Ejder Yalçin производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.S., оснащенные пулеметным дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP Dual, на репетиции намеченного на 18.12.2017 военного парада вооруженных сил Катара. 15.12.2017.
Источник изображения: Cemal / twitter.com/Acemal71

ЦАМТО, 30 декабря. Турецкая компания Nurol Makina в третьей декаде декабря завершила поставку ВС Венгрии первой партии из 10 бронированных машин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4х4.

Как сообщает C4defence.com, бронемашина, оснащенная датчиками и системами связи немецкого производства в соответствии с требованиями ВС Венгрии, получила обозначение "Гидран".

Одновременно ответственный за оборонные разработки правительственный комиссар Гашпар Марот сообщил о подписании контракта на поставку 40 дополнительных бронемашин в рамках программы, целью которой является закупка для ВС Венгрии более 300 ББМ.

По сообщениям венгерских СМИ, 40 заказанных бронемашин будут собраны в Турции и модифицированы в соответствии с требованиями ВС Венгрии. Сборка остальных ББМ будет налажена на предприятии HT Division Zrt в Капошваре (Венгрия) при участии специалистов немецкой компании Rheinmetall. При этом они постепенно будут оснащаться европейскими системами вооружения. HT Division Zrt является совместным предприятием компаний Nurol Makina и Rheinmetall Hungary Zrt., созданным для разработки и производства военной техники в Венгрии. Rheinmetall Hungary Zrt. также владеет заводом в Залаэгерсеге, где по лицензии Rheinmetall будут производиться БМП KF41 "Линкс".

Как сообщается, в Венгрии также будет производиться версия разработанной турецкой компанией Nurol Makina тактической бронированной машины "Юрюк" (Yoruk) с колесной формулой 4х4. Венгрия стала вторым после Катара заказчиком этой машины.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Эйдер Ялчин" и NMS ("Юрюк") с колесной формулой 4x4 были впервые продемонстрированы 18 мая 2019 года в ходе проведенного в аэропорту Будаерш (Будапешт) мероприятия по случаю Дня национальной обороны Венгрии, совместно с другой техникой, которая должна поступить на вооружение ВС страны.

В ноябре 2019 года Nurol Makina объявила о завершении командованием ВС Венгрии процесса выбора ББМ для закупки. Таким образом, Венгрия стала шестой страной мира, закупившей "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4x4 и первым покупателем из Европейского Союза. Стоимость контракта и количество заказанных машин не раскрывалось.

По имеющейся информации, первые 5 разработанных Nurol Makina бронемашин "Эйдер Ялчин" с ДУМВ SARP были поставлены Национальной полиции Турции (EGM) в 2014 году. В 2017 года компания получила первый заказ на экспорт ББМ "Эйдер Ялчин" в Тунис. На текущий момент, помимо Турции, в числе заказчиков ББМ входят Тунис (75 + 150 ед.), Узбекистан (24 поставлены + запланировано производство 1000 ед. на территории страны), Катар (342 бронемашины, 200 из которых были поставлены по состоянию на апрель 2020 года) и Сенегал (25 ед.).

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Страны
Венгрия
Германия
Катар
Сенегал
Тунис
Турция
Узбекистан
Компании
Nurol
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Евросоюз
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