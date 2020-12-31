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ЦАМТО

Новый "Ансат-М" с увеличенной дальностью полета впервые поднялся в воздух

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 30 декабря. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех поднял в небо первый модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М".

Машина создана с использованием новых технических решений и отличается улучшенными характеристиками.

"Модернизация "Ансата" велась в рамках контракта с Минпромторгом России в 2019-2020 гг. На разработку из средств федерального бюджета было выделено 230 млн. рублей. Новая модификация обладает рядом преимуществ и планируется к поставкам в региональные авиакомпании. Уверен, что новая машина внесет свой вклад в решение задач по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий нашей страны", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На вертолет установлена модернизированная топливная система, которая позволила увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Кроме того, "Ансат-М" получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, которое позволяет совершать полеты в условиях нулевой видимости.

"Ансат" – универсальная машина, способная выполнять широкий спектр задач, с большим потенциалом для модернизации. Новая модификация получила усовершенствованную топливную систему, появилась возможность установки дополнительного бака – в результате дальность полета выросла с 505 до 800 км. Доля композитных материалов в конструкции увеличена на 15% и составляет 35% – это позволило снизить вес вертолета и повысить его летные характеристики. Сертификационные испытания "Ансат-М" и первые поставки запланированы на 2021 год", – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Сейчас разрабатываются новые лопасти рулевого и несущего винтов "Ансата" с улучшенной аэродинамикой. Их использование увеличит возможности для маневрирования и повысит комфорт пассажиров, снизив уровень шума в салоне. Применение новых лопастей также повысит максимальную высоту взлета и посадки, крейсерскую скорость, динамический потолок, а также взлетную массу. В 2021 году машину планируется оборудовать новой противообледенительной системой и трехканальным автопилотом для автоматического полета.

"Стартовым заказчиком модернизированных вертолетов "Ансат" выступит авиакомпания "Полярные авиалинии". В соответствии с рекомендациями эксплуатанта был разработан новый технический облик вертолета, подразумевающий его безангарное хранение, увеличенную дальность полета, наличие противообледенительной системы и возможность выполнения полетов по приборам. На Крайний Север отправятся семь вертолетов "Ансат", поставки начнутся уже в 2021 году. Согласно условиям контракта, все машины будут нести современные медицинские модули", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" производится на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Сегодня сертифицированы модификации машины с медицинским модулем и спасательной лебедкой для поисково-спасательных работ. "Ансат" может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию и в условиях высокогорья. На сегодняшний день российским заказчикам передано более 90 вертолетов "Ансат", из них порядка 40 участвуют в программе развития санитарной авиации РФ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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