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Российская газета

Летные испытания ракеты "Сармат" пройдут на новом полигоне в Сибири

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Источник изображения: rg.ru

В наступающем году планируется выйти на завершающий этап испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса", - заявил он в интервью "Красной звезде".

Несколько дней назад на итоговом заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что в 2021 году в Красноярском крае построят полигон для летных испытаний "Сармата". Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев проинформировал, что этот ракетный комплекс планируют поставить на боевое дежурство в 2022 году.

Известно, что "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода", больше известной на Западе как "Сатана". В ходе бросковых испытаний нового стратегического комплекса, по оценке экспертов, подтвердилась правильность принятых конструктивных решений, заложенных в новейшее грозное оружие.

Производить его будут на Красноярском машиностроительном заводе. Точнее, на данный проект замкнута целая кооперация промышленных предприятий России. Программу их технологического перевооружения рассчитали на годы вперед, а предусмотренные на эти цели бюджетные средства, как утверждают специалисты, позволят выйти на серийный выпуск новой ядерной ракеты уже к концу нынешнего десятилетия.

Как ранее заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, кандидат военных наук генерал-майор запаса Олег Усатенко, реализация планов по созданию ракетного комплекса "Сармат", способного преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО, даст группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в любых условиях развития военно-политической обстановки.

Эксперты считают, что новая жидкостная ракета РС-28 предшественнице ни в чем не уступит, а по некоторым параметрам - превзойдет. Для этого конструкторы заложили в перспективную систему лучшее соотношение полезной нагрузки и стартовой массы. При общем весе сто тонн новая ракета с разделяющейся головной частью доставит до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира. А высокая энергетика будущей ракеты скажется не только на ее эффективности, но и позволит разнообразить способы противодействия средствам ПРО, в том числе космическому эшелону ударных средств.

Бывший руководитель 4-го ЦНИИ Минобороны генерал Владимир Василенко полагает, что тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования дает возможность доставлять боевые блоки к целям не только по энергетически оптимальным траекториям с жесткими азимутами подлета, но и наносить удары с различных направлений, включая доставку блоков через Южный полюс.

Учитывая географическое положение России, перелететь через Северный полюс этой ракете не составит проблем. Была информация, что эти самые боевые блоки смогут подходить к цели на гиперзвуковой скорости. То есть возможность их уничтожения будет сведена к минимуму.


Юрий Гаврилов

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