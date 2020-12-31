Путин призвал создать в 2021 году опытный образец 9-местного самолета

В России в 2021 году должен быть готов опытный образец нового пассажирского самолета на девять мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 30 декабря, в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как напомнил глава государства, ранее он обсуждал необходимость «сшивать» Россию. Без авиации в данном вопросе не обойтись, подчеркнул Путин.

«Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолетов», — сказал президент.

По его словам, надо заменить АН-2, самолет на девять мест. Уральское КБ сделало самолет «Байкал», в 2021 году опытный образец должен быть готов. Серийный выпуск самолета начнется в 2024 году. Первый полет самолет должен совершить тогда же.

«Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь. Надеюсь, что в Екатеринбурге будет налажено соответствующее производство», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что Ил-114-300 уже совершил полет с отечественными двигателями ПД-14. В ходе беседы с Мишустиным президент призвал не забывать о следующем двигателе — ПД-35.

«ПД-35 с тягой 35 т — это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету», — напомнил президент. Его можно использовать на удлиненной версии Ил-96.

Ранее в декабре Путин указал на развитие региональной авиации и напомнил о разработке в России регионального самолета Ил-114-300.