Обойти ограничения: Турция и США работают над отменой санкций

Турция и США создают рабочую группу по С-400

США и Турция ведут переговоры о создании рабочей группы, которая проработает способы отмены санкций Вашингтона против Анкары за покупку российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. Турецкая сторона указывает, что само введение ограничений было ошибкой как с политической, так и с юридической точек зрения.

Вашингтон предложил Анкаре создать совместную рабочую группу по санкциям против Турции, введенным в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. На такое предложение американской стороны турецкие власти ответили согласием, заявил в среду, 30 декабря, высокопоставленный дипломатический источник агентства Anadolu в руководстве Турции.

Рабочая группа будет прорабатывать пути отмены санкций, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Рестрикции США нацелены на главу турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаила Демира и трех других высокопоставленных политиков.

«Мы, естественно, всегда выступаем за диалог, мы сказали «да», и переговоры начались на уровне экспертов», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на заседании, посвященном внешней политике.

Подчеркнув, что мнения относительно того, являются ли санкции жесткими или нет, расходятся, он указал, что само введение ограничений было ошибкой как с политической, так и с юридической точек зрения.

«Это атака на наши суверенные права», - заявил дипломат.

Сам Демир твердо уверен, что санкции не остановят стремительно развивающуюся оборонную промышленность Турции. Ссылаясь на «директивы президента Эрдогана», Демир указывает, что Анкара «не отступит» в вопросе С-400.

«Министерство обороны и наша оборонная промышленность не входят в сферу их компетенции», - заявил Демир, но признал, что у Соединенных Штатов могут быть другие козыри. Он также выразил надежду, что этот случай сделает военный комплекс Турции только сильнее.

Санкции США были введены 14 декабря в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). При этом сама Анкара неоднократно предлагала создать рабочую группу для изучения вопроса технической совместимости С-400 с системами США и НАТО.

В середине нынешнего месяца американский Госсекретарь Майкл Помпео заявил Мевлюту Чавушоглу, что С-400 представляют собой угрозу для безопасности персонала США. Об их беседе сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

Глава Госдепа назвал целью американских ограничительных мер против Анкары попытку исключить допуск России к получению «существенных доходов» и влиянию посредством поставок своего оружия за рубеж.

При этом дипломат уточнил, что речь не идет о подрыве военного потенциала Турции или ее боеготовности.

Тем временем, в Турции продолжают подниматься вопросы о причинах покупки С-400. Многим аналитикам неясно, где эти системы будут развернуты и в чем будет заключаться их миссия, пишет Al Monitor.

Политический обозреватель Фикрет Била указывает, что вопросы о том, почему была заключена сделка по С-400, и почему системы до сих пор не развернуты и не активированы, остаются без ответа.

«С-400 был куплен вопреки возражениям США, поэтому предполагалось, что выгода от этой покупки перевесит убытки, понесенные от ущерба, который контракт нанесет связям с Соединенными Штатами, - приводит слова Била новостной портал T24. - Но если они не были так нужны, то зачем вообще закупались? Почему на них было потрачено $2,5 млрд в то время, когда страна переживает экономический кризис?»

Член Европейского совета по международным отношениям Аслы Айдынташбаш и вовсе считает, что Эрдоган купил С-400 на фоне злости на США за якобы поддержку неудавшейся попытки государственного переворота против него в 2016 году.

«С-400 никогда не имели смысла для турецких вооруженных сил, чья противовоздушная оборона интегрирована в системы НАТО, несовместимые с российской ЗРК», - написала она в статье для The Washington Post.

Контракт между Москвой и Анкарой на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года. Это стало крупнейшим контрактом России со страной - членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона ЗРК на сумму около $2,5 млрд. 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). В России была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность контроля на расстоянии до 600 км. Ракеты С-400 могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 м.

Рафаэль Фахрутдинов