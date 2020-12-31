Нарышкин оценил вклад Блейка в борьбу за идеалы справедливого мира

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный отечественный разведчик Джордж Блейк всю свою жизнь посвятил борьбе за идеалы справедливого, свободного мира и высокие гуманистические ценности, заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Полковника СВР в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.

"Легендарный советский разведчик Джордж Блейк, он же полковник Георгий Иванович Бехтер, прожил большую жизнь, наполненную яркими событиями", - отметил Нарышкин, добавив, что Блейк в 1940 году юношей начал борьбу с нацизмом.

По его словам, семь десятилетий судьба Блейка была связана с советской и российской разведкой. "Он выбрал для себя путь решительной и бескомпромиссной борьбы за самые высокие гуманистические ценности, за справедливый и свободный мир. На его долю выпали суровые испытания, он долгие годы провел на самом острие невидимого фронта, работал на пределе человеческих сил и возможностей - и сохранил веру в свои идеалы, в свои убеждения и высокие ценности", - подчеркнул Нарышкин.

Для многих поколений сотрудников советской и российской разведки Блейк был наставником и человеком, близким по духу и убеждениям, заявил глава СВР.

Нарышкин напомнил, что бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.

"А память о нем сохранится в наших сердцах", - заключил директор СВР.

Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.

Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.

На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.

Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).

Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.

Сам Блейк три года назад, когда отмечалось его 95-летие, выступил с обращением к российским разведчикам, в котором рассказал, почему однажды принял решение помогать СССР. Его речь тогда обнародовала СВР.

По словам Блейка, именно в годы Корейской войны, видя тела убитых американской военной машиной мирных жителей, он понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества, и принял "самое важное решение в своей жизни" - стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой "с целью защиты мира во всем мире".

Напутствуя своих коллег по СВР, прежде всего молодых, Блейк подчеркивал, что им предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Идет "настоящая война добра со злом", говорил Блейк.

"Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание - "мир вашему дому". И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме", - сказал тогда разведчик.