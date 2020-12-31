Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел в первый дальний поход

ЦАМТО, 30 декабря. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" 30 декабря покинул рейд главной базы – Североморска – и вышел в первый дальний поход.

В ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован отряд, в состав которого также войдет океанский спасательный буксир "Николай Чикер".

На качественное выполнение задач в дальней океанской зоне личный состав отряда боевых кораблей накануне выхода, 29 декабря, напутствовал начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. Он отметил, что "выход новейшего фрегата "Адмирал флота Касатонов" и спасательного буксира "Николай Чикер" на выполнение поставленных задач открывает в новом учебном году целую серию дальних походов, предусмотренных планом деятельности Северного флота".

В ближайшее время отряду Северного флота предстоит совершить переход через Баренцево море в Атлантический океан. По маршруту перехода экипажи фрегата и спасательного буксира будут совершенствовать свою морскую выучку, а также проведут ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

Для экипажа фрегата "Адмирал флота Касатонов", вошедшего в состав Военно-морского флота России в нынешнем году, это первый дальний поход. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка, в ходе которой личный состав прошел полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

В рамках подготовки к дальнему походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами "Калибр".

С учетом сложной эпидемиологической обстановки, экипажи фрегата "Адмирал флота Касатонов" и спасательного буксира "Николай Чикер" провакцинированы от новой коронавирусной инфекции препаратом Спутник-V.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" – российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350. Построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в составе которого в настоящее время действуют два фрегата данного проекта.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27, сообщает пресс-служба Северного флота.