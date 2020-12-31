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ЦАМТО

Турция за 5 лет экспортировала в Тунис ПВН на сумму 150 млн. долл.

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Беспилотник Anka-S
Беспилотник Anka-S.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 30 декабря. Турция за 5 лет экспортировала в Тунис продукцию военного назначения на сумму 150 млн. долл., включая несколько типов колесных бронемашин, а также законтрактовала БЛА "Анка-S".

Как уточняет Armyrecognition.com со ссылкой на статью в Daily Sabah от 24 декабря 2020 года, в число поставленных в Тунис ВиВТ вошли бронемашины класса MRAP "Кипри" компании BMC, бронированные автомобили "Эйдер Ялчин" 4x4 производства Nurol Makina, топливозаправщики производства Katmerciler, а также электрооптические системы компании Aselsan.

В составе Вооруженных сил Туниса по состоянию на 2020 год имеется в общей сложности 71 бронемашина "Эйдер Ялчин" 4x4, 9 ед. "Вуран" 4x4 и 100 ед. "Кипри". Вся эта техника поставлялась в Тунис с 2014 по 2019 гг.

Кроме того, Министерство обороны Туниса подписало с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) контракт на поставку БЛА "Анка-S" в ходе состоявшейся в период с 4 по 8 марта 2020 года в Джербе международной выставки Tunisian International Aerospace & Defense Exhibition.

Предполагается, что ВС Туниса получат три беспилотных авиационных комплекса, в состав каждого из которых войдут два БЛА и пункт управления. Общая стоимость соглашения, включающего передачу Тунису технологии сборки "Анка-S" с возможностью продажи другим африканским странам, оценивается в 240 млн. долл.

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Страны
Кипр
Тунис
Турция
Компании
Aselsan
BMC
Nurol
TAI
Проекты
2020-й год
БПЛА
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