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Российская газета

40 лет назад появилась самая энерговооруженная атомная подлодка

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Источник изображения: Wikimedia.org

Исполнилось 40 лет со дня ввода в строй самой энерговооруженной подводной лодки третьего поколения проекта 949 К-525, позже получившей название "Архангельск", Она была передана ВМФ 30 декабря 1980 года.

Данный проект разработали в конструкторском бюро "Рубин". Главная задача субмарины - борьба с американскими авианосными соединениями, сообщает пресс-служба Севмаша, где атомоход и построили. Основные отличия от других проектов - новые системы подводного корабля, высокопрочный стальной корпус, габариты и современное вооружение.

Для возведения атомохода на предприятии построили даже плавучий док "Сухона" и цех № 55 - самый большой крытый эллинг в мире для строительства атомных подводных лодок. Сейчас он называется эллинг №2.

При строительстве применяли принципиально новые технологии и конструкторские решения. Благодаря этому удалось получить лучшие характеристики субмарины - по глубине погружения, скорости, автономности она превосходила подлодки других проектов. Мощность же энергетической установки - 100 тысяч лошадиных сил. И сегодня нет реактора такой энергоемкости.

"Архангельск" и по боевым качествам был на порядок выше. Подлодка несла ракетный комплекс "Гранит", который практически был неуловим для противоракетных сил.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Гранит
Компании
Севмаш
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