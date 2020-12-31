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Интерфакс-АВН

ОАК сообщил о завершении модернизации еще одного Ил-76МД-М

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Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М ВКС России (регистрационный номер RF-76545, заводской номер 0033443266 , построен в 1983 году) Жуковский, 2020 год
Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М ВКС России (регистрационный номер RF-76545, заводской номер 0033443266 , построен в 1983 году) Жуковский, 2020 год.
Источник изображения: Александр Шипиленко / russianplanes.net ( ссылка )

Завершено исполнение контракта с Минобороны РФ.

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - ПАО "Ил" завершил модернизацию очередного серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"В ближайшее время воздушное судно будет передано заказчику - Министерству обороны РФ. На модернизированном самолете было заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи", - сообщили в пресс-службе ОАК ( входит в "Ростех") в среду.

Там сообщили, что на самолет также установлена оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования, работает, как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне.

"На самолетах Ил-76МД-М в рамках модернизации устанавливается оборудование, которое используется на самолетах нового поколения Ил-76МД-90А", - сообщили в ОАК

Там напомнили, что проект реализуется в целях модернизации парка стоящих на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76М и Ил-76МД.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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Ил
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ОАК
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