Центр Хруничева планирует третий запуск тяжелой "Ангары-А5" на второй квартал 2021 года

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Третий запуск тяжелой ракеты "Ангара" планируется во втором квартале 2021 года, сообщил глава Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Мы планируем, что третий пуск в рамках летных испытаний состоится во втором квартале 2021 г. Дата будет определена государственной комиссией по летным испытаниям", - сказал Варочко в интервью журналу "Русский космос".

14 декабря тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была запущена с космодрома Плесецк. Это второй испытательный пуск ракеты, первый прошел 23 декабря 2014 года.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".