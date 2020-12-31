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Интерфакс-АВН

Путин подписал закон, позволяющий "закрывать" данные силовиков от распространения

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Сотрудники управления "А" ФСБ с автоматами СР3, оснащёнными глушителями ГЗВ-СР3
Сотрудники управления "А" ФСБ с автоматами СР3, оснащёнными глушителями ГЗВ-СР3.
Источник изображения: regnum.ru

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий запрещать распространение информации о сотрудниках правоохранительных органов и судов, а также их имуществе, вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает правоохранительным и судебным ведомствам "по решению органа, обеспечивающего безопасность", распространять на своих сотрудников государственную защиту в виде обеспечения конфиденциальности информации о них, их членах семьи и имуществе, вне зависимости от наличия угрозы их жизни. Соответствующие поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (45-ФЗ).

В настоящий момент государственные органы могут "закрыть" информацию о своих сотрудниках от распространения только в случае наличия угрозы их жизни или имуществу, либо в связи с исполнением служебной деятельности.

Согласно одобренному закону, перечень сотрудников, данные которых запретят распространять, будет определяться руководителем соответствующего государственного органа.

"Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность", - говорится в пояснительной записке к документу.

Данная мера может быть распространена на судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Кроме того, законом запрещается распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение допускается только для информации, оглашаемой на открытом судебном заседании или ходе досудебного производства с разрешения следователя или дознавателя, изложенной в жалобах и заявлениях при оспаривании решений следователей или распространяемой самими сотрудниками органов.

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Россия
Персоны
Путин Владимир
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