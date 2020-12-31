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Индонезийцы присматриваются к «Нептуну»

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Источник изображения: warspot.ru

Украинские противокорабельные ракеты «Нептун» могут пойти на экспорт. Вчера, 29 декабря, портал defence-ua.com сообщил о том, что государственное предприятие «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» подписало с Минобороны Индонезии меморандум на поставку берегового мобильного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

«Желание Индонезии приобрести этот комплекс свидетельствует о двух вещах. Во-первых, это говорит о доверии индонезийских представителей к украинскому производителю оружия. Потому что найти потенциального покупателя на образец техники, которого нет в войсках страны-производителя, бывает довольно трудно. Во-вторых, если проект будет успешным, украинские предприятия получат средства, которые можно будет направить на реализацию других проектов, необходимых для усиления обороноспособности страны», — пишет Defence Express.

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун»

Источник изображения: mil.gov.ua

Кроме того, «Прогресс» ведёт переговоры с Минобороны Индонезии на поставку радара 90К6Е от НПК «Искра», а также авиационных ракет Р-27 производит ГАХК «Артем». При этом детали предстоящих сделок стороны не разглашают.

РК-360МЦ «Нептун» — противокорабельный ракетный комплекс. Его ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.

Разработчиком «Нептуна» является Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». По официальным данным, максимальная дальность поражения цели составляет 300 км. При этом ракета может успешно наводиться как на надводные, так и на наземные объекты. ВС Украины официально приняли «Нептун» на вооружение 23 августа, а поставка первого комплекса запланирована на 2021 год.

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Страны
Индонезия
Украина
Компании
Искра НПК
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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