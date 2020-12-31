Минобороны рассказало про оружие на новых физических принципах

В России создают лазерное оружие для борьбы с дронами

Российские специалисты создают лазерное оружие для борьбы с беспилотниками, основанное на новых физических принципах, сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, совместная высокотехнологичная работа ведомства и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны ведется в рамках Концепции создания кинетического оружия.

В России создается оружие, работа которого основана на новых физических принципах, рассказал замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, совместная высокотехнологичная работа ведомства и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны ведется в рамках Концепции создания кинетического оружия.

Военный напомнил, что 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию представил лазерный комплекс «Пересвет», предназначенный для поражения беспилотных летательных аппаратов. В конце прошлого года «Пересвет» был принят на вооружение ВС РФ.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», - пояснил Криворучко.

Сейчас специалисты работают над его комплексированием с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.

«Проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлект­ронной аппаратуры БПЛА», - добавил замминистра.

В феврале нынешнего года Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил, что Вооруженные силы страны, включая флот, будут оснащаться, среди прочего, лазерными комплексами.

«По ряду перспективных образцов, а это фактически «оружие будущего», мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», - сказал он, добавив, что все эти виды оружия обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Большая часть информации о «Пересвете» засекречена, однако по оценкам экспертов он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам директора «Центра анализа мировой торговли оружием» военного эксперта Игоря Коротченко, боевой лазер можно успешно применять в борьбе с беспилотникaми, однако его эффективность напрямую зависит от условий окружающей среды; в хорошую погоду он работает идеально, но туман, дождь, снег и другие неблагоприятные погодные явления могут помешать прохождению лазерного луча.

Также эксперт добавил, что подобные установки потребляют много электроэнергии, поэтому использовать их в качестве портативного инструмента вряд ли получится; зато в будущем они смогут защищать многие военные базы и другие объекты от проникновения на их территорию беспилотных дронов.

Принцип работы нового вооружения основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников. «Пересвет» может применяться, в частности, для маскировки стартовых позиции межконтинентальных баллистических ракет.

Сейчас российским ОПК ведутся работы по повышению компактности и мобильности «Пересвета». Комплекс включает в себя саму лазерную установку и машины обеспечения, в том числе передвижные источники электроэнергии.

В 2020 году «Пересвет» применялся российскими военными для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии в рамках антитеррористической операции.

В мае нынешнего года стало известно, что американские военные также испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты и дроны в воздухе. Об этом сообщал телеканал CNN cо ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота ВМС США.

Испытания твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD) были проведены 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. В ходе учений лазером был нейтрализован беспилотник - на кадрах видно, как дрон загорается в воздухе после воздействия лазера.

В материале указывалось, что изображения и видео, предоставленные американскими ВМС, показывают, что транспортный док USS Portland несет «впервые созданный на системном уровне твердотельный лазер высокоэнергетического класса» мощностью около 150 киловатт.

«Благодаря этим новым возможностям мы меняем понимание войны на море», - признался капитана судна Карри Сандерс.

В январе 2020 года компания Boeing также испытала лазерную пушку CLWS, успешно атаковав малоразмерные БПЛА. В CLWS входит интегрированная система противодействия дронам, в том числе радиолокационные средства обнаружения и сенсорная система идентификации и выбора цели с высоким разрешением.

Рафаэль Фахрутдинов