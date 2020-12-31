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Полет глубоко модернизированного Ту-160М ожидается в следующем году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки поднимется в воздух в четвертом квартале 2021 года.

Об этом сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«В следующем году — новая сборка», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе работ над Ту-160М.

По его словам, полностью новый Ту-160М поднимется в воздух «скорее всего в четвертом квартале 2021 года». Второй опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М проходит наземные испытания на летно-испытательной станции Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова.

«Вторая машина на выходе, отрабатывают уже, в цехе на летно-испытательной станции», — сообщил источник агентства, уточнив, что данная машина также сделана на базе построенного ранее Ту-160.

В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32−02 с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова. Как сообщили в ОАК, в полете были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02.

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Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Проекты
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