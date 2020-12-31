Разрушал государство: что стоит за увольнением замглавы СНБО Украины

"Новогодний подарок": генерал Кривонос ответил Зеленскому на увольнение из СНБО

Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с поста замсекретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины. В офисе президента это решение связали с деструктивной деятельностью генерала. Сам же военный назвал увольнение новогодним подарком.

Украинский генерал Сергей Кривонос, указ об увольнении которого с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) подписал глава государства Владимир Зеленский, связал произошедшее со своей законотворческой деятельностью.

«Сегодня 29 декабря... На сайте Верховной рады Украины есть только один проект закона «О территориальной обороне Украины» №4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 года, с моим соавторством. Но... На сайте президента Украины появился Указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО», - написал военный на своей странице в Facebook, добавив, что «можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить!»

«Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», - резюмировал Кривонос.

Закон №4504 предусматривает создание на Украине сил территориальной обороны, члены которых будут хранить дома стрелковое оружие. Документ дает возможность привлечь студентов и молодежь в целом в подразделения войск территориальной обороны в качестве резервистов.

В самом приказе об увольнении и отправке генерала в распоряжение Министерства обороны Украины нет пояснения причины решения Зеленского, однако советник главы офиса президента Михаил Подоляк намекнул на деструктивную роль Кривоноса в системе государственной власти.

«Если говорить прямо, то все-таки, государство - это закон и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО - это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган», - пояснил чиновник.

Также он обвинил Кривоноса в том, что тот расценивал пост, как «место реализации своих желаний».

«К сожалению, генерал Кривонос в течение длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде», - заверил Подоляк.

Он напомнил также историю, как Кривонос в 2019 году баллотировался на должность президента Украины (от политической партии «Воины АТО»), но через некоторое время заявил о снятии своей кандидатуры в пользу тогдашнего главы государства Петра Порошенко.

«Принимая во внимание боевой опыт Сергея Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО. Даже несмотря на странную историю с его назначением в аппарат СНБО господином Порошенко в обмен на «снятие с выборной дистанции» в 2019 году», - подчеркнул советник.

В целом, по словам Подоляка, Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины «и в рамках современных концепций национальной безопасности», однако, как оценивает чиновник, генерал оказался не готов к работе в команде.

«Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны», - резюмировал Подоляк.

Кроме того, буквально за три дня до увольнения Кривонос в интервью «Новому времени» раскритиковал идею Зеленского мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России.

«[Окружение президента] рассказывает ему, что они способны это сделать. А мы, которые это прошли и видели это в реальности, понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, [возникает вопрос] а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет», - рассказал генерал.

Он пояснил, что для успешного ответа на атаку извне Украина должна готовить специальный мобилизационный резерв, который будет идеологически и технически готов к войне.

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество - убегало от мобилизации», - сказал военный.

Он также подчеркнул, что количество привлеченных к войне украинцев в данном случае роли играть не будет.

«Мы же не мясом воюем, не бросаем людей десятками тысяч.

С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», - рассказал Кривонос.

Кривонос командовал 8-м отдельным полком специального назначения ВСУ, в 2014 году командовал обороной Краматорского аэродрома. В том же году, уже будучи на работе в Генштабе, Кривонос со своими помощниками разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Однако, по информации украинского журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно устранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО из-за личного конфликта.

Андрей Ермолов