Военный политолог: новый боевой лазер сведет превосходство дронов на нет

В России создают новое лазерное оружие для борьбы с беспилотниками. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, в области разработки подобного оружия нашей стране нет равных.

Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет", – ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", – рассказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал это сообщение.

"Следует отметить, что в области вооружений на новых физических принципах, таких как лазерная установка "Пересвет", Россия является авангардом. Подобного рода средств вооружения нет в других армиях мира. Но мы на этом не останавливаемся. Сегодня лазерные установки будут бороться с дронами. Они напугали мировую общественность своим превосходством, но это превосходство кроется лишь в отсутствии средств ПВО. Так вот: российские лазерные установки и позволят в значительной степени снизить этот фактор превосходства и свести его к нулю. Наши успехи в разработке лазерного вооружения – это успехи военно-научного общества и оборонно-промышленного комплекса. Все для обеспечения безопасности нашего государства и общества", – сказал Андрей Кошкин.

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.