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Российская газета

"Адмирал Касатонов" отправился в первый поход в Атлантический океан

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" в среду вышел в первый дальний поход. Он совершит переход через Баренцево море в Атлантический океан.

В ближайшее время в Баренцевом море сформируют отряд для дальнего похода, в состав которого войдет и спасательный буксир "Николай Чикер", сообщили в пресс-службе Северного флота. По определенному маршруту экипажи фрегата и спасательного буксира проведут корабельные учения по различным видам обороны отряда кораблей. Все моряки, участвующие в дальнем походе, были вакцинированы от COVID-19.

Для экипажа нового фрегата "Адмирал Касатонов", который вошел в состав Северного флота в 2020 году, это первый дальний поход. Военные моряки к нему готовились, прошли полный цикл обучения на базе, на полигонах, выполнили несколько стрельб крылатыми ракетами "Калибр".

"Адмирал флота Касатонов" - многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны. Построен в Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". Несет 130-миллиметровую артиллерийскую установку А-192, зенитный ракетный комплекс, пусковые установки для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
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