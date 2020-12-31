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ЦАМТО

Ростех изготовил демонстратор отечественного двигателя для Ка-226Т

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://aviadejavu.ru/index.htm

ЦАМТО, 30 декабря. Демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, собран и установлен на испытательный стенд на "ОДК-Климов" Объединенной двигателестроительной корпорации. Завершается его подготовка к инженерным испытаниям.

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. В 2023 году агрегат планируется сертифицировать, а к 2024-му – начать его серийное производство.

В составе испытательного стенда смонтирована новая силовая рама и гидротормоз, установлена топливо-масляная система, специально спроектированная для размерности двигателя ВК-650В, оборудована современная пультовая.

"Стенд для испытаний создан в очень сжатые сроки, в проекте участвует большая кооперация предприятий ОДК и Ростеха. Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021–2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство", – сказал заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

По результатам предстоящих тестов будет проводиться доводка конструкции двигателя. Силовая установка по своим характеристикам не будет уступать зарубежным аналогам, а также в перспективе будет адаптирована для использования с беспилотниками и легкими самолетами.

В кооперации по проекту создания ВК-650В принимают участие предприятия ММП им. В.В.Чернышева, ОДК-УМПО и производственный комплекс "Салют", а также КЭМЗ, входящий в Госкорпорацию Ростех. В частности, специалисты ММП имени В.В.Чернышева предоставили "ОДК-Климов" детали центробежного компрессора, ОДК-УМПО изготовило ротор свободной турбины, камеру сгорания и узел опор турбин, а ПК "Салют" поставил первый образец редуктора.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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