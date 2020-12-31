Военная академия Генерального штаба ВС РФ внедрила в учебный процесс две новые дисциплины

Сегодня академия Генерального штаба – один из самых престижных военных вузов мира. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 30 декабря. Военная академия Генерального штаба ВС РФ в 2020 году внедрила в учебный процесс две новые дисциплины – "Информационные технологии" и "Электронные образовательные и информационные ресурсы", разработанные на основе современных тенденций развития военной связи и опыта боевых действий в Сирии.

В программы вошли актуальные научные разработки в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: развитие конвергентных и нейронных сетей, квантовой связи, радиофотонных методов обработки информации и другие. Их применение позволяет создавать современные интегрированные сети связи, которые отличает повышенная скорость прохождения данных, защищенность, а также многовариантность построения систем управления войсками.

Дисциплины насыщены практическими занятиями на базе Главного вычислительного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, профильных научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий.

Кафедра связи и информационных технологий, которая разработала и реализует новые дисциплины, проводит образовательную и методическую деятельность в тесном взаимодействии с кафедрами военной стратегии, оперативного искусства, военного управления и другими подразделениями академии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.