СВ Бразилии намерены модернизировать около 50% парка имеющихся ББМ EE-9 "Каскавел"

ЦАМТО, 30 декабря. Подпрограмма "Бронетанковые силы" (SPrg F Bld), являющаяся частью Стратегической программы по достижению полной боеспособности СВ Бразилии (Prg EE OCOP), предусматривает проведение модернизации до 201 бронированной разведывательной машины EE-9 "Каскавел" производства бразильской компании Engesa.

Как сообщает Defensa.com, другими словами, половина оставшегося парка EE-9 СВ Бразилии должна будет прослужить еще около 15 лет после модернизации. На текущий момент данная бронемашина состоит на вооружении почти 50 лет. Программа модернизации предусматривает обновление подвески и двигателей EE-9, полный капитальный ремонт, модернизацию системы управления огнем с добавлением баллистического вычислителя и лазерного дальномера, замену системы поворота башни и модернизацию оптических средств, что позволит более эффективно применять технику и поражать цели в ночное время суток.

Модернизированные EE-9 также должны получить систему боевого управления и контроля, совместимую с аналогичной системой нового семейства бронированных машин "Гуарани" с колесной формулой 6х6, что позволит обеспечить защищенную связь между ними.

Базовый уровень бронезащиты "Каскавел" не изменится: то есть живучесть машины по-прежнему будет зависеть только от ее скорости и маневренности. Проект также не предусматривает изменение основного вооружения. ББМ по-прежнему будет оснащена 90-мм пушкой Cockerill. Среди зарубежных компаний, которые уже проявили интерес к участию в программе, называют израильскую Elbit Systems и немецкую Rheinmetall.

Ранее две бразильские компании представили свои концепции модернизации ББМ: Equitron Automacao Eletronico Mecanica Ltda из Сан-Карлоса с прототипом EQ-12 и Columbus Comercial Importadora e Exportadora Ltda из Сан-Паулу, специализирующаяся на восстановлении техники компании Engesa в Бразилии и за рубежом.