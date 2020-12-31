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В НАТО заговорили о биологическом оружии

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО должно укреплять свою оборону на случай возникновения биологической опасности. Альянс уже работает над улучшением обмена данными разведслужб, чтобы предотвратить возможные инциденты с применением биологического оружия. Об этом пишет германская Frankfurter Allgemeine.

Из-за опустошительных последствий пандемии коронавируса НАТО сосредоточилось на усилиях, направленных на биологическую оборону. Коронавирус не был создан в лаборатории, однако он показывает опасности применения биологического оружия, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому пресс-агентству DPA в Брюсселе.

«Это оружие запрещено по международному праву точно так же, как и химическое, но мы должны быть готовы к его применению, потому что мы знаем, что такое оружие всё ещё существует», — подчеркнул Столтенберг. Оно может применяться как государственными структурами, так и террористами, предостерегает он.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО не исключает, что ответом на масштабную биологическую атаку, при которой могут погибнуть сотни тысяч людей, может стать удар возмездия с применением традиционных вооружений или ядерного оружия.

«НАТО не обладает запрещёнными вооружениями, однако у нас есть полный спектр возможностей для соразмерного ответа», — отметил он. В случае, если после применения биологического оружия вступит в силу параграф о коллективной обороне, НАТО может использовать их все, чтобы отреагировать на нападение.

Возможным биологическим оружием, наряду с возбудителями оспы и сибирской язвы, считаются также вирусы гриппа, а также коронавирусы. Исследователи неоднократно демонстрировали, что вирусы можно сделать более опасными искусственным путём в лабораторных условиях. Подобные эксперименты производились с целью лучше вооружиться против последствий естественных мутаций вируса. Однако в то же время они показывают, какие последствия может иметь, к примеру, если террористы получат доступ к биологическому оружию.

Один из наиболее страшных сценариев состоит в том, что вирусы можно модифицировать таким образом, чтобы они поражали только избранные группы людей — то есть, к примеру, действовали только на темнокожих или только на белых. Другой страшный сценарий: биологическое оружие могут использовать фанатики, которые считают, что мир можно спасти только путём резкого сокращения численности населения, пишет Eadaily.

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Страны
Германия
Проекты
NATO
БиоО
Ядерный щит
ЯО
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